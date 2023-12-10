Путин заявил, что руководство Украины «совсем оборзело»

Президент возмутился, что русских объявили некоренной нациейВласти Украины «совсем с ума сошли, совсем обалдели, оборзели совсем», когда не включили русских в число коренных наций, заявил президент России Владимир Путин в беседе с военными после вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле по случаю Дня героев Отечества.
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