Путин заявил, что руководство Украины «совсем оборзело»

Президент возмутился, что русских объявили некоренной нациейВласти Украины «совсем с ума сошли, совсем обалдели, оборзели совсем», когда не включили русских в число коренных наций, заявил президент России Владимир Путин в беседе с военными после вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле по случаю Дня героев Отечества.