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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Avalanche Studios, создатели Just Cause и Contraband, сокращает 50 рабочих мест, закрывает две с...

Avalanche Studios, создатели Just Cause и Contraband, сокращает 50 рабочих мест, закрывает две с...

Avalanche Studios, создатели Just Cause и Contraband, сокращает 50 рабочих мест, закрывает две студииAvalanche Studios, разработчик Just Cause, присоединился к постоянно растущему списку компаний в игровой индустрии, которые столкнулись с увольнениями.

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