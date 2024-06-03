Avalanche Studios, создатели Just Cause и Contraband, сокращает 50 рабочих мест, закрывает две с...

Avalanche Studios, создатели Just Cause и Contraband, сокращает 50 рабочих мест, закрывает две студииAvalanche Studios, разработчик Just Cause, присоединился к постоянно растущему списку компаний в игровой индустрии, которые столкнулись с увольнениями.
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