СМИ2

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Беляев
    Ещё один "сравнитель" с Западом.Испанский журнали...
  • Владимир Шевченко
    От себя, никуда не денешься.Украина отгородит...
  • Rafael ishkinin
    ))))Да уж,не перевелись ещё на земле долболобы! В Таджикистане "борются" уже с наследием Александра Македонского,"поб...В Таджикистане пр...

Почти треть литовцев получают информацию из российских СМИ

Почти треть литовцев получают информацию из российских СМИ

Около половины жителей Литвы черпают сведения из различных зарубежных источников информации, при этом примерно треть в своем выборе остановились на российских, вынужден был признать литовский ресурс LRT со ссылкой на соответствующее исследование.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх