Почти треть литовцев получают информацию из российских СМИ

Около половины жителей Литвы черпают сведения из различных зарубежных источников информации, при этом примерно треть в своем выборе остановились на российских, вынужден был признать литовский ресурс LRT со ссылкой на соответствующее исследование.
Около половины жителей Литвы черпают сведения из различных зарубежных источников информации, при этом примерно треть в своем выборе остановились на российских, вынужден был признать литовский ресурс LRT со ссылкой на соответствующее исследование.
Свежие комментарии