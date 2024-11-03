Двухсторонняя картина Ван Дейка будет продана на Christie’s

В декабре двухсторонний этюд Энтони Ван Дейка вернется на аукцион Christie’s и будет предложен на торгах «Старые мастера, часть I» 3 декабря в Лондоне с оценкой от 2 до 3 миллионов фунтов стерлингов, сообщает theartnewspaper.
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