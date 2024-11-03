Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

314 подписчиков

Двухсторонняя картина Ван Дейка будет продана на Christie’s

Двухсторонняя картина Ван Дейка будет продана на Christie’s

В декабре двухсторонний этюд Энтони Ван Дейка вернется на аукцион Christie’s и будет предложен на торгах «Старые мастера, часть I» 3 декабря в Лондоне с оценкой от 2 до 3 миллионов фунтов стерлингов, сообщает theartnewspaper.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх