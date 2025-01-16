Жители Лос-Анджелеса получат наборы для уборки мусора после разрушительных пожаров

Власти округа Лос-Анджелес начнут предоставлять жителям наборы для уборки мусора из сгоревших домов, а также предлагать психологическую помощь для борьбы с «эмоциональным стрессом» после разрушительных пожаров .
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