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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Когда фотошопа не было: 25 эротических фантазий от Студии Манассе

Когда фотошопа не было: 25 эротических фантазий от Студии Манассе

Эротикой люди интересовались всегда. Красоту обнаженного тела умудрялись воспевать даже в Средние века, что уж говорить о начале 20 века, когда в моду вошла теория «новой женщины», раскованной и свободной от предрассудков.

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