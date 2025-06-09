«Самый ненужный»? В Коркино, где были погромы, обсуждают приговор глухонемому цыгану

Местные жители сомневаются, что за убийство таксистки осужден реальный виновник преступления Герман Галкин Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press 3 июня Челябинский областной суд приговорил 17-летнего цыгана Егора Юченко к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.
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