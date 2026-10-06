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Водителям напомнили, что после самостоятельной замены колес нужна балансировка

Водителям напомнили, что после самостоятельной замены колес нужна балансировка

Автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал менять летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура неделю держится не выше +6 °C.

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