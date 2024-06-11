В России снизились цены на популярные марки китайских машин

Все из-за перенасыщения рынка Согласно исследованию, проведенному банком «Открытие» и компанией «Автохаб», в мае 2024 года цены на наиболее популярные на российском рынке китайские подержанные автомобили снизились на 5-9% на фоне перенасыщения рынка, передает ТАСС.
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