В России снизились цены на популярные марки китайских машин

Все из-за перенасыщения рынка Согласно исследованию, проведенному банком «Открытие» и компанией «Автохаб», в мае 2024 года цены на наиболее популярные на российском рынке китайские подержанные автомобили снизились на 5-9% на фоне перенасыщения рынка, передает ТАСС.