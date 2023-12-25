В Астрахани впервые прошёл ватерпольный турнир памяти выдающегося спортсмена

В астраханском бассейне «Звёздный» состоялся Всероссийский турнир по водному поло среди юношеских команд, посвящённый памяти МС СССР и первому президенту Федерации водного поло Астраханской области Ванюшину Василию Евгеньевичу.
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