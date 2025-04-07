Автоэксперт Попов высказался за отмену нештрафуемого порога

Фото: © «Татар-информ» Принятие в России нефтрафуемого порога, который допускает превышение скорости на 20 км/ч, было ошибочным решением, которое базировалось на глупых высказываниях необразованных людей якобы о погрешностях радаров.
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