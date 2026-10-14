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СахПресс

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Штормовой ветер до 30 м/с и сильные дожди обрушатся на Сахалин 15 октября

Штормовой ветер до 30 м/с и сильные дожди обрушатся на Сахалин 15 октября

В четверг, 15 октября, Сахалинскую область ждут сильные дожди, штормовой ветер и резкое похолодание. В отдельных районах порывы ветра достигнут 30 м/с, сообщили в региональном гидрометцентре.

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