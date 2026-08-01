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ЦСКА примет «Крылья Советов» в 2-м туре РПЛ. Игра начнется в 16:15

ЦСКА примет « Крылья Советов » в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене». Таблица РПЛ Статистика РПЛ.

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