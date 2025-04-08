Отжиги сухой травы проведут сегодня в Ленинском и Правобережном округах Иркутска

Сегодня, 8 апреля, в Иркутске проведут отжиги сухой травы в Ленинском и Правобережном округах. Все мероприятия проводятся планово, с участием пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и мэрии Иркутска.