Отжиги сухой травы проведут сегодня в Ленинском и Правобережном округах Иркутска

Сегодня, 8 апреля, в Иркутске проведут отжиги сухой травы в Ленинском и Правобережном округах. Все мероприятия проводятся планово, с участием пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и мэрии Иркутска.
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