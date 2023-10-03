Неделя моды “МЕТРОПОЛИС x SOKOL FASHION WEEK FW’2023” анонсировала расписание. С 4 по 8 октября в ТЦ «Метрополис», одном из крупнейших современных многофункциональных моллов Москвы, пройдет Неделя моды “МЕТРОПОЛИС x SOKOL FASHION WEEK FW’2023”.
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