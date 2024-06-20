ЕС согласовал новые санкции против России, впервые нацеленные на СПГ

Европейский Союз согласовал 14-й пакет санкций против России, впервые нацеленный на поставки сжиженного природного газа (СПГ), который несколько государств-членов все еще продолжают закупать в РФ, пишет издание Euronews.
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