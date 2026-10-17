Днем 17 октября на трассе Р-254 «Иртыш» в Челябинской области столкнулись Volkswagen, Kia и Audi Q5, после того как водитель Volkswagen не выдержал дистанцию и выехал на встречную полосу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Конец СВО в январ...
- "Всем пока": Стра...
- Саботаж распоряже...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым