Надежда снялась в кино, но не планирует отказываться от спорта. Татьяна Навка с дочкой Надеждой Личная страница Татьяны Навки в соцсети12-летняя дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова рассказала, как ей удалось совмещать почти ежедневные занятия спортом и съемки в кино, а также призналась, кто в их семье самый строгий.
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