Надежда снялась в кино, но не планирует отказываться от спорта. Татьяна Навка с дочкой Надеждой Личная страница Татьяны Навки в соцсети12-летняя дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова рассказала, как ей удалось совмещать почти ежедневные занятия спортом и съемки в кино, а также призналась, кто в их семье самый строгий.