© Дмитрий Медведев/TelegramЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс» прокомментировал антироссийские санкции США словами немецкого философа Фридриха Ницше о том, что делает человека сильнее.
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