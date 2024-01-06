Скончался двукратный чемпион мира по футболу Марио Загалло

«С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек», - говорится в некрологе.
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