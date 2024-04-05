Джеймс Ваулз: Повреждения машины Сарджента серьезные, но.Formula 1Руководитель Williams Джеймс Ваулз на встрече с прессой в паддоке Сузуки рассказал о последствиях аварии Логана Сарджента в первой тренировке.
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