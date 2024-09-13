Ignio.com Скорпион. Еженедельный эротический гороскоп за 16 - 22 сентября

Скорпионы на этой неделе способны только на утешения возлюбленных а-ля: «Дорогая, вот честное слово, у меня на работе коллапс закончится/доремонтирую машину, и мы обязательно устроим секс-марафон!» или «Зайчик, вот у меня кончится ПМС и МС/я попью витаминки/разберусь с учебой детей и отправлю их к бабушке и непременно завалимся на выходных в постель на весь день!» Не факт, что эти обещания будут выполнены на следующей неделе, но сгладить конфликты на почве отсутствия секса это точно поможет.
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