Ignio.com Скорпион. Еженедельный эротический гороскоп за 16 - 22 сентября

Скорпионы на этой неделе способны только на утешения возлюбленных а-ля: «Дорогая, вот честное слово, у меня на работе коллапс закончится/доремонтирую машину, и мы обязательно устроим секс-марафон!» или «Зайчик, вот у меня кончится ПМС и МС/я попью витаминки/разберусь с учебой детей и отправлю их к бабушке и непременно завалимся на выходных в постель на весь день!» Не факт, что эти обещания будут выполнены на следующей неделе, но сгладить конфликты на почве отсутствия секса это точно поможет.