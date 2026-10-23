❗️«Почему дерьмо стоит в подвале?»: Аксёнов потребовал ответа от администрации Симферополя за разруху в многоэтажке на улице Бела Куна Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к главе администрации Симферополя Михаилу Афанасьеву по вопросу состояния многоквартирного дома на улице Бела Куна, жильцы которого сообщили о критической ситуации в подвальном помещении.