5 Удивительных Фактов, Подтверждающих Теорию Матрицы: Что Скрыто За Реальностью? Ирэн ОрлонскаяИдея о том, что наша реальность может быть иллюзией, привлекает внимание не только философов, но и учёных, а также представителей поп-культуры.
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