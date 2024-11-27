5 Удивительных Фактов, Подтверждающих Теорию Матрицы: Что Скрыто За Реальностью? Ирэн ОрлонскаяИдея о том, что наша реальность может быть иллюзией, привлекает внимание не только философов, но и учёных, а также представителей поп-культуры.