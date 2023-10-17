«Северречфлот» подал в суд на власти в ХМАО из-за долга перед предприятием

«Северречфлот» подала в суд на власти Березовского района ХМАО. Документы арбитражного суда свидетельствуют, что муниципалитет задолжал транспортной компании более 21 млн рублей по соглашению о выдаче субсидии.
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