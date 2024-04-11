Историки ТюмГУ изучили, как менялась судебная система в Сибири

Окружные суды, рассматривавшие наибольшее количество важных уголовных и гражданских дел, имели громадное значение в судоустройстве и судопроизводстве, а города от обладания ими существенно выигрывали из-за максимальной пространственной доступности правосудия для горожан и городских организаций.