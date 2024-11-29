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Свежие комментарии

Его именем в Астрахани названо очень-очень многое

Его именем в Астрахани названо очень-очень многое

Хотя заслуги его очень-очень спорны. 1 декабря — приметная дата в нашем историческом календаре: в этот день 1934 года, то есть ровно 90 лет назад, в Ленинграде был убит Сергей Киров, на тот момент - первый секретарь Ленинградского губкома ВКП(б).

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