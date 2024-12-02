«Дружба» повреждена: оператор рассматривает все возможные причины Татьяна АрестоваПольский оператор нефтепровода «Дружба» компания PERN продолжает выяснять обстоятельства инцидента с утечкой нефти, произошедшего в Великопольском воеводстве.
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