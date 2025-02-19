Трамп анонсировал пошлины на процессоры «25% или выше», которые существенно возрастут в течение года

Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, что отраслевые пошлины на полупроводниковые чипы также будут начинаться с «25% или выше» и существенно возрастут в течение года.
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