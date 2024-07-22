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Зеленский прокомментировал выход Байдена из выборов президента США

Зеленский прокомментировал выход Байдена из выборов президента США

Выход Джо Байдена из выборов президента США — это тяжелое, но сильное решение. Так снятие кандидатуры действующего американского лидера прокомментировал в социальной сети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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