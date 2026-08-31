В Орле открылась выставка независимых художников

В информационно-выставочном центр Орловской области открылась выставка (18+) Независимого объединения живописцев («НОЖ»).
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Я дико извиняюсь, но не грех бы напомнить, от чего именно ОНИ независимы. В отличие от всех прочих,земных и грешных.