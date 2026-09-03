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Срочно! Снова атака на Сочи – БЭКи с моря, ракетная опасность по Штормам для всего побережья

Срочно! Снова атака на Сочи – БЭКи с моря, ракетная опасность по Штормам для всего побережья

Сообщается о том, что опасность идет с моря – возможна работа украинских безэкипажных катеров. - Угроза атаки БЭК в Сочи.

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