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Смородская: «Сборная России может сыграть с клубами РПЛ, это будет не хуже, чем матч с Пакистаном»

Смородская: «Сборная России может сыграть с клубами РПЛ, это будет не хуже, чем матч с Пакистаном» Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об отказе сборной Пакистана провести товарищеский матч с Россией.

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