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LeanStream: фреймворк для LLM на устройствах ускорил вывод в 2 раза и сократил память в 7 раз

LeanStream: фреймворк для LLM на устройствах ускорил вывод в 2 раза и сократил память в 7 раз

Группа разработчиков опубликовала на arXiv описание нового фреймворка LeanStream, предназначенного для ускорения инференса больших языковых моделей (LLM) непосредственно на устройствах.

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