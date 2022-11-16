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Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила рекордный объем штрафов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила рекордный объем штрафов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2022 финансовом году, который завершился 30 сентября, наложила штрафов, процентов и других взысканий в объеме 6,439 млрд долларов, что стало рекордным показателем в истории деятельности ведомства.

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