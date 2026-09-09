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Газета.ру

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Актер Дужников рассказал, что дочь не любит слушать напутствия от него

Актер Дужников рассказал, что дочь не любит слушать напутствия от него

Актер Станислав Дужников, известный по роли Лени из «Ворониных», признался «Пятому каналу», что нормально относится к возлюбленной своей 19-летней дочери Устиньи.

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