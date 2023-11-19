Собянин сообщил, какие социальные объекты построят на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы квартиры по программе реновации получили уже больше 7,3 тысячи человек. Чтобы людям было комфортно в новых квартирах, в районах активно строится и социальная инфраструктура: детские сады, школы, спортивные центры.
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