Владимир Путин назначил врио губернатора в пяти регионах России

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в пяти российских регионах, руководители которых получили должности в правительстве и администрации главы государства.
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