Для служебного пользования: в Бронницах испытывают трофейную технику

«Козак-2» на испытаниях в Бронницах. Источник: статья «Ценные трофеи. Особенности конструкции трофейных бронированных автомобилей» в журнале «Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации» №2, 2024.
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