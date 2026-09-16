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Царьград

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"Диаспора просто показала, кто в доме хозяин": Бородачи устроили экзотичный дорожный инцидент. Остальным пришлось терпеть

"Диаспора просто показала, кто в доме хозяин": Бородачи устроили экзотичный дорожный инцидент. Остальным пришлось терпеть

Бородачи устроили экзотичный дорожный инцидент в Красноярске: свадебный кортеж перекрыл дорогу ради партии в нарды.

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