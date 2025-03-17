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Царьград

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Откуда летят БПЛА на регионы? В подполье раскрыли карты: "Пишут о тяжёлых звуках, исходящих с той стороны"

Откуда летят БПЛА на регионы? В подполье раскрыли карты: "Пишут о тяжёлых звуках, исходящих с той стороны"

В подполье раскрыли карты, откуда могут лететь БПЛА ВСУ на регионы России. "Пишут о тяжёлых звуках, исходящих с той стороны", - передаёт слова мирных жителей Сергей Лебедев.

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