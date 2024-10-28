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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ВТБ поднял ставки по депозитам

ВТБ повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях. При размещении средств на 3 или 12 месяцев клиенты банка получат до 21% годовых, на полгода — до 22% годовых, при открытии вклада с программой долгосрочных сбережений — до 28% годовых, сообщили в ВТБ.

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