В МВД по Республике Алтай наградили победителей конкурсов «Я рисую День Победы» и «Полицейский Дядя Степа»

Накануне Международного дня защиты детей в зале коллегии МВД по Республике Алтай состоялась церемония награждения детей, принявших участие в региональных конкурсах «Я рисую День Победы» и «Полицейский Дядя Степа».
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