psOff — новый эмулятор PlayStation 4, который уже запускает несколько игр Разработчи...

psOff — новый эмулятор PlayStation 4, который уже запускает несколько игрРазработчики SysRay и VKokielov опубликовали новый эмулятор PlayStation 4 под названием psOff, который уже сейчас способен запускать несколько “легких” игр.
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