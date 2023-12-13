Европа в панике: если США выйдут из НАТО, Старый Свет начнут делить заново

СК

Сергей Ковалев

НАТО - полицеская на самом деле структура с некоторыми специальными функциями. контроль за баблом, которым они по сути кормили своих вассалов. но по мере приближения северного пушистого зверя, ясной неизбежности развала пирамиды и, как следствие, материальной экспансии, ситуация меняется, зона интересов, как кормовая база, схлопывается, область задач смещается... будет НАТО, не будет НАТО, но полицейщина в той системе никуда не денется, ибо даже движуха к "новому дивному мiру" потребует жесткого контроля нижестоящего пипла, последовательно превращаемого в манкуртов. здесь и отсасывание компетенций снизу вверх, в зону будущего ИИ, подконтрольного паразитам, здесь и червячки с опарышами в качестве питания для пипла, здесь уже всем видимая одежда на искусственной основе вызывающего вида, здесь в итоге образование ниже плинтуса, ибо а зачем? главный вопрос в корне - где паразиты планируют хранить всё добытое "непосильным трудом"? отсюда, как от печки, можно протянуть нить и к тем службам, которые будут им необходимы в обозначенной перспективе. а для меня, пардон за определенность, вопрос только в месте России во всем этом бардаке.