Нового курганского замгубернатора отправляли исправлять недочеты дорожников. Фото

В Шадринске (Курганская область) исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Анатолий Воробьев и заместитель губернатора Иван Ситников вместе с главой города Антоном Моканом осмотрели дороги, благоустройство и проверили уборку территорий.
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