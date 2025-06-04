Суд защитил дольщиков проблемного ЖК «Турист 2» в Липецке

Арбитражный суд Липецкой области поддержал требование региональной прокуратуры и ввел обеспечительные меры в отношении застройщика ООО «СЗ Турист Эко-Парк» (входит в группу федерального девелопера «Брусника»).
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