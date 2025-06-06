В Белом доме сообщили, что США сохраняют стратегический интерес к экономике Китая

Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином по телефону Телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином был хорошим и продуктивным, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.