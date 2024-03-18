Руководство Йемена назвало переизбрание Путина «победой над обманом Запада»

Член правящего на подконтрольной движению «Ансар Алла» (хуситам) территории Йемена высшего политсовета генерал-лейтенант Султан ас-Самии поздравил 18 марта действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина с переизбранием на президентских выборах.
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