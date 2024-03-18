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Руководство Йемена назвало переизбрание Путина «победой над обманом Запада»

Руководство Йемена назвало переизбрание Путина «победой над обманом Запада»

Член правящего на подконтрольной движению «Ансар Алла» (хуситам) территории Йемена высшего политсовета генерал-лейтенант Султан ас-Самии поздравил 18 марта действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина с переизбранием на президентских выборах.

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