Перевооружение Европы: Париж стоит насмерть против допуска англосаксов к оборонным закупкам ЕС

Европейская версия Politico пишет, что, по меньшей мере треть стран ЕС поддерживают план Германии, позволяющий Великобритании и Канаде принять участие в схеме совместных закупок оружия для обороны Европы.
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